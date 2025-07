Palermo, Palumbo: “Non vedevo l’ora di arrivare in una società così importante”

Antonio Palumbo, neoacquisto della società rosanero, si è presentato in conferenza stampa al termine della seduta d'allenamento mattutina odierna: "È stata una trattativa lunga, da sistemare un po’ di cose. Non vedevo l’ora di arrivare in una società così importante. Avendo finito il 13 maggio sono stato fermo un po’ di più, ho perso un po’ di condizione. Tra 10 giorni starò meglio di così. Devo migliorare, evitando qualche giallo stupido. Mito Maradona? Assolutamente. Come qualsiasi bambino napoletano, in famiglia si parla solo di Maradona, siamo cresciuti con quella linea lì. Ruolo? Per me non fa differenza, sono a disposizione del mister. Dove il mister deciderà di farmi giocare, darò il massimo. Non c’è stato bisogno di sentire nessuno, la mia scelta l’ho fatta un mese fa. Il mio procuratore ha giocato in passato al Palermo, mi ha parlato tanto di Palermo e del Palermo. A Trapani sono stato benissimo, non vedevo l’ora di tornare in Sicilia. Deve essere l’anno della mia svolta".