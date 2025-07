Palermo, Palumbo: “Il 5 l’ho avuto in passato, mi hanno detto che è un numero importante per Palermo”

Antonio Palumbo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta d'allenamento

Antonio Palumbo, centrocampista prelevato dal Modena, si è presentato in conferenza stampa al termine della seduta mattutina odierna: "Il 5 l’ho avuto in passato, poi mi hanno detto che è un numero importante per Palermo. Il mister è contentissimo della mia scelta. Pubblico? Giocare davanti a tutte queste persone ti porta a dare sempre di più. Immagino cosa ci sarà arrivati a Palermo"