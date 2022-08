Palermo, pagelle quotidiani: Nedelcearu-Marconi già affiatati, Damiani “tuttofare”

Buona la prima per il Palermo di Eugenio Corini. Una prova gagliarda, intensa e concreta, condita per buoni tratti da un calcio lineare ed armonioso, quella offerta dalla compagine rosanero in occasione della sfida contro il Perugia di mister Castori. La gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2022/23 è terminata con il risultato di 2-0 in favore di Floriano e compagni. Un successo meritato, conquistato grazie alle reti messe a segno dal solito Matteo Brunori e da Salvatore Elia.