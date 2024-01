PALERMO, PAGELLE DEL GIRONE D’ANDATA 2023/2024: PORTIERI E DIFENSORI

Mediagol.it vi propone tre differenti articoli con le pagelle del girone d'andata disputato dai calciatori del Palermo. Scorri per leggere i voti di portieri e difensori.

Si è concluso il girone d'andata del campionato di Serie B. È dunque il momento di un primo, seppur parziale, bilancio circa l'operato di ogni singolo calciatore nelle prime diciannove partite di campionato.

Il Palermo di Corini ha girato a quota trentadue punti frutto di nove vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Sesto posto in classifica per i rosanero che distano soli tre punti dalla seconda posizione occupata dal Venezia a pari punti con il Como terzo. Alla ripresa - il prossimo 13 gennaio - Brunori e compagni affronteranno in trasferta il Cittadella di Gorini.

In questo articolo puoi trovare i voti dati ai portieri e ai difensori del Palermo. Scorri per leggere le pagelle di Mediagol.it.

PORTIERI PIGLIACELLI 6.5 Inamovibile. Diciannove partite su diciannove. 23 gol subiti, 5 clean sheet e 2 rigori parati (uno a Pavoletti in Coppa Italia a Cagliari e l'altro a Borini nel match contro la Sampdoria). È tra i leader del reparto difensivo e ha dimostrato di poter essere decisivo con le sue parate per raggiungere l'obiettivo promozione. Errare humanum est e lo stesso Mirko, che di mestiere svolge un ruolo delicatissimo, ha lecitamente avuto qualche incertezza tra i pali (vedi gol Castagnetti contro la Cremonese). Resta una garanzia in fase di impostazione dal basso.

DESPLANCHES SV Zero i minuti disputati fin qui in rosanero dal portiere dell'Italia Under 21. La sensazione è, però, che il Palermo abbia già in casa il suo futuro numero uno.

KANURIC SV

NESPOLA SV

DIFENSORI CECCARONI 6.5 Arrivato a Palermo nella sessione estiva di calciomercato ha dimostrato di essere un difensore di sicura affidabilità. La coppia formata con Lucioni ha dato garanzie nella prima parte del campionato. L'infortunio l'ha costretto a saltare dalla tredicesima alla diciottesima giornata e potrebbe non essere un caso che questo periodo sia coinciso con il filotto di risultati negativi rimediati dalla squadra di Corini. Il rientro dal 1' minuto nella vittoria con la Cremonese rende più sereni i tifosi del Palermo per l'anno che verrà.

NEDELCEARU 6 Strappa una sufficienza per il gol importantissimo trovato contro la Cremonese. Ai margini della squadra per l'intero girone d'andata (sole tre presenze), Ionut ha trovato spazio nelle ultime due partite a causa dell'infortunio di Lucioni. Non semplice calarsi nella parte di attore protagonista dopo aver visto larghi tratti dello spettacolo da dietro le quinte.

GRAVES 6.5 La sorpresa della parte finale del girone d'andata. Il danese ha conquistato la fiducia di Corini e dei tifosi nelle ultime tre partite disputate da terzino destro adattato al posto di Mateju. Attento in fase difensiva, pulito negli appoggi e coraggioso nell'azzardare nella metà campo avversaria. Il gol contro il Como la ciliegina sulla torta sfornata da Simon.

LUCIONI 6.5 Leader assoluto. Impossibile rinunciare al carisma e all'esperienza di Lucioni. Corini non l'avrebbe mai fatto se non fosse stato per l'infortunio che ha costretto ai box l'ex Frosinone nelle ultime due partite di campionato. Nel complesso alcuni meccanismi della fase difensiva sono da perfezionare ma Lucioni sarà certamente un punto fermo della prima parte del 2024 rosanero. Da sottolineare le reti siglate contro Reggiana e Ternana.

MARCONI 5 Peccato. Il suo girone d'andata (e il suo voto) non può che essere condizionato dal gesto che ha portato al calcio di rigore del Como e al conseguente tre a tre finale. Chiamato in causa dopo l'infortunio di Ceccaroni, ha collezionato 8 presenze nel momento di massima difficoltà della squadra. La partitaccia di Como non cancella l'attaccamento alla causa e la professionalità dimostrata da Ivan nei tre anni e mezzo trascorsi in rosanero.

LUND 6.5 In testa alle gerarchie di Corini per il ruolo di terzino sinistro. Lund si è fatto preferire ad Aurelio nel girone d'andata appena concluso (ha giocato da titolare 14 partite sulle 18 totali in cui è stato disponibile). Dotato di buona gamba l'americano ha ampi margini di miglioramento da un punto di vista difensivo. Tra le note più felici c'è, senza dubbio, il sorriso con il quale Lund festeggia ogni vittoria del Palermo.

AURELIO 5.5 In un girone d'andata non certamente indimenticabile pesa quanto un macigno il gol realizzato da Aurelio nel finale di partita contro il Sudtirol. L'ex Pontedera si è dovuto accontentare della staffetta con Lund (appena 4 le presenze dal 1' minuto).

MATEJU 5 Fuor di discussione impegno e attaccamento alla causa. Non basta purtroppo per garantire la sufficienza a un calciatore che ha palesato diverse difficoltà in entrambe le fasi di gioco. Ales ha giocato tutte le partite fino a Parma dove ha rimediato il quinto cartellino giallo del suo campionato (con la conseguente squalifica). Da lì in poi Corini gli ha preferito Graves nel ruolo di terzino destro.

BUTTARO 5.5 Tanta fatica per ritagliarsi uno spazio in questo Palermo. L'infortunio alla caviglia ne ha condizionato il rendimento per la prima metà del girone d'andata. Sembrava, poi, che il suo momento potesse essere scoccato dopo la squalifica di Mateju e invece anche in quella occasione Corini ha virato su un'altra alternativa. L'unica presenza da titolare è stata contro il Catanzaro in cui il classe 2002 ha giocato da esterno a tutta fascia. Da sottolineare break e assist sul campo del Parma che ha portato al gol del momentaneo 1-3 firmato da Segre.

