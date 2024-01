PALERMO, PAGELLE DEL GIRONE D’ANDATA 2023/2024: CENTROCAMPISTI

Mediagol.it vi propone tre differenti articoli con le pagelle del girone d'andata disputato dai calciatori del Palermo. Scorri per leggere i voti dei centrocampisti.

⚽️

di Anthony Massaro

Si è concluso il girone d'andata del campionato di Serie B. È dunque il momento di un primo, seppur parziale, bilancio circa l'operato di ogni singolo calciatore nelle prime diciannove partite di campionato.

Il Palermo di Corini ha girato a quota trentadue punti frutto di nove vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Sesto posto in classifica per i rosanero che distano soli tre punti dalla seconda posizione occupata dal Venezia a pari punti con il Como terzo. Alla ripresa - il prossimo 13 gennaio - Brunori e compagni affronteranno in trasferta il Cittadella di Gorini.

In questo articolo puoi trovare i voti dati ai portieri e ai difensori del Palermo. Scorri per leggere le pagelle di Mediagol.it.

STULAC 7.5 - La stoccata decisiva del playmaker sloveno nell'ultimo istante di match è diventato un cult, un fattore per il Palermo ed un incubo per gli avversari. La zona Stulac ha portato in dote tanti punti preziosi alla squadra di Corini. Nonostante le sole nove presenze da titolare, l'ex centrocampista del Venezia ha già firmato quattro reti decisive contro Feralpisalò, Spezia, Catanzaro e appunto Cremonese. Leo spera di implementare il suo minutaggio e di prendersi nuovamente la maglia da titolare nel girone di ritorno.

HENDERSON 5 - Interprete eclettico, capace di ben figurare anche in Serie A, lo scozzese ha accettato di scendere di categoria e di sposare la causa Palermo proprio per vivere una stagione ambiziosa in una piazza importante, con un tecnico che conosce alla perfezione. Buon impatto iniziale, il gol al Modena, poi una progressiva involuzione, fino ad attestarsi su uno standard mediocre per le potenzialità del calciatore. Nella vittoria contro la Cremonese Liam ha messo a segno un assist importante (il suo terzo in stagione) in occasione del gol di Nedelcearu. Il 2024 per lui dovrà essere l'anno del cambio di registro.

VASIC 5.5 - Gioca quattro partite da titolare, in altre sei subentra dalla panchina. Troppo poco per esprimere un giudizio completo al suo primo anno in Serie B. L'ex Padova ha del potenziale e il tempo per dimostrarlo, ma ad oggi il suo rendimento non può che essere insufficiente a causa anche degli infortuni che hanno complicato il suo inserimento all'interno del gruppo.

COULIBALY 6.5 - Crescita costante per il jolly di centrocampo senegalese che abbina muscoli, prestanza e qualità, garantendo pressing, filtro ed anche supporto alla fase offensiva. Corini lo ha schierato anche trequartista incursore, anomalo elastico centrale di un 4-2-3-1 e l'ex Ternana ha siglato il gol vittoria contro il Brescia e sfiorato il vantaggio nel finale di primo tempo contro il Cittadella al Barbera.

GOMES 6 - Inizia nelle ultime uscite a verticalizzare, mette a referto due assist preziosi contro Pisa e Como ma non va quasi mai oltre la sufficienza. Caratteristiche tecniche diverse rispetto a Stulac, Claudio può offrire a Corini maggior copertura in fase difensiva oltre che maggior rapidità. Per il momento il titolare davanti alla difesa è lui.

SEGRE 8 - Il migliore centrocampista rosanero del girone d'andata. Segre garantisce dinamismo, sostanza e versatilità in entrambe le fasi di gioco alla linea mediana di Corini. Dopo aver inciso contro la capolista Parma, ha realizzato in sequenza i gol pesanti contro Pisa e Como, da sommare al centro di inizio stagione al Mapei contro la Reggiana.

