Palermo-Paganese, l’ultima volta la decisero Rauti e Saraniti: i precedenti del match

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Paganese in programma oggi pomeriggio a partire dalle ore 14.30

Il Palermo si proietta alla sfida casalinga contro la Paganese, i rosanero stanno vivendo un momento magico e non hanno intenzione di interrompere la propria corsa. La compagine guidata da mister Giacomo Filippi ha come obiettivo primario quello di portare a casa ulteriori tre punti e mettere pressione alla capolista Bari. I Rosa, infatti, giocheranno in anticipo rispetto ai biancorossi e in caso di successo si ritroverebbero a un solo punto dal primo posto in attesa della sfida dei pugliesi in casa della Fidelis Andria.