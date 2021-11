Palermo-Paganese, il ritorno di Accardi: il difensore pronto a riprendersi il posto

Il Palermo batte al 'Barbera' la Paganese e conquista tre punti d’oro grazie alle reti di Giuseppe Fella, Edoardo Soleri e Matteo Brunori

"Emozione del rientro? Non mi aspettavo questa accoglienza e non posso che ringraziare tutti i tifosi rosanero, loro lo sanno che ho un feeling speciale. Questa accoglienza è un motivo d'orgoglio e lo porterò sempre con me. Questo periodo è stato davvero buio per me, non l'ho vissuta bene perché provavo a rientrare ma il polpaccio non rispondeva bene. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto, in primis il dott. Matracia e Claudio Fici che mi ha anche accompagnato a Siviglia. Sono molto grato a loro e anche al presidente che si faceva sentire spesso, finalmente sono tornato e posso dire di aver superato questo incubo", ha dichiarato il numero 4 rosanero in mixed zone.

Come dimostrato anche nella scorsa stagione, se in forma, Accardi può essere fondamentale per gli equilibri della squadra di mister Filippi: "Volevo aiutare i miei compagni anche nello spogliatoio o in ritiro, ero sicuro che saremmo usciti da quell'iniziale periodo nero e adesso possiamo goderci la luce. Lo scorso anno è passato, adesso io entro in punta di piedi in un gruppo che ha fatto benissimo. Adesso lavorerò il triplo per raggiungere la condizione dei miei compagni altrimenti non sono nulla, proverò a mettere in difficoltà il mister domenica dopo domenica. Percorso del Palermo? Quando non facevamo risultati e dicevo che la squadra era forte venivo definito un pazzo, adesso bisogna lavorare e pensare partita dopo partita. Buttaro? Chi sta giocando oggi sta facendo benissimo ed io non posso che entrare in punta di piedi. Questa è una vittoria del gruppo, i miei compagni mi hanno visto soffrire e sanno quanto tenessi a tornare in campo. Sono contento che la squadra abbia capito il mio momento nero", ha concluso il difensore palermitano