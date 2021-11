Palermo-Paganese, Filippi può contare sull’intero organico: da Accardi a Luperini

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare la Paganese nel match valido per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"Tutti convocati. Per la prima volta in stagione, Filippi può contare sulla rosa al completo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sul recupero definitivo di alcuni componenti dell'organico rosanero che, fino a questo momento, erano rimasti ai box per infortuni di matrice differente.

"Il rientro di Accardi svuota definitivamente un’infermeria che da inizio campionato ha sempre avuto almeno un «ospite»", si legge sul noto quotidiano. Il difensore palermitano non verrà impiegato dal primo minuto ma, a seconda di come si incanalerà la sfida contro la Paganese, potrebbe trovare spazio anche in corso d'opera per riassaporare l'emozione del rientro in campo dopo oltre tre mesi di calvario. L'ultimo match disputato da Andrea Accardi con la maglia del Palermo risale, infatti, al lontano 8 agosto quando la compagine siciliana pareggiò in amichevole sul campo dell'Enna.

"Anche Luperini, che per tutta la settimana ha lavorato in disparte, sarà in panchina. Ieri si è allenato con i compagni e nonostante il fastidio alla schiena è pronto a dare il suo contributo", chiosa il Gds.

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta, dunque, a sfidare la Paganese nel match valido per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico originario di Partinico potrà contare sull'apporto di ogni singolo componente presente in seno all'organico siciliano.