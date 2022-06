Palermo-Padova, superata quota 33300 biglietti venduti: domani mattina…

Raggiunta e superata quota 33000 biglietti venduti per la finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova, domani mattina...

Come da pronostico, si prospetta un "Renzo Barbera" gremito e tutto esaurito per la finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova. Già dal primo giorno di vendita venduti quasi 30mila tagliandi, mentre nella giornata di oggi sono stati emessi poco più di altri mille tickets a visibilità ridotta.