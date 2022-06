Palermo-Padova, l’ex rosa Tedino: “Baldini ha dato qualcosa di diverso. Brunori…”

Le dichiarazioni dell'ex tecnico del Palermo, Bruno Tedino in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C che vede i rosanero affrontare il Padova di Oddo

⚽️

Una doppia esperienza sulla panchina del Palermo, per Bruno Tedino tra il 2017 ed il 2018, quando i rosanero militavano nel campionato di Serie B. Entrambe terminate con l'epilogo dell'esonero e dal richiamo in panchina di Roberto Stellone. Nessuno dei ddue riuscì nell'arduo compito di riportare i siciliani nella massima serie italiana. L'ex Pordenone ha totalizzato ben 47 presenze sulla panchina rosanero, vincendo 20 partite, pareggiandone 10 ed uscendo sconfitto ben 17 volte. Risultati figli di annate travagliate per il tecnico friulano, mai riuscito ad attecchire del tutto con con il capoluogo. La stagione appena terminata di Serie B, ha visto per Tedino il triste epilogo della retrocessione del Pordenone, fanalino di coda nel campionato cadetto. In vista della finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova, in programma il 12 giungo al "Barbera", il classe 1964 ha parlato ai microfoni del format "Casa Palermo" in onda sulle frequenze di "Radio Time". Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non mi aspettavo che il Palermo potesse arrivare così lontano, c'erano squadre sicuramente meglio attrezzate, ma uno lo spera perché l'avvento di Baldini ha dato qualcosa di diverso in termini non solo di bravura ma anche perché ha avuto una chiave di accesso importante nello spogliatoio. I rosanero si sono presentati ai playoff con grande autostima, con molta serenità, e di conseguenza la città merita una categoria sicuramente superiore. Tutti hanno fatto un grandissimo lavoro.

L'unico timore che ho nei confronti del Palermo è che in casa ha fatto più fatica in queste partite, ma la squadra dovrà giocare con serenità". Prosegue Tedino sulla sua precedente esperienza in Sicilia - "Non ho mai visto nella mia esperienza al Palermo uno stadio così pieno, per via delle tante contestazioni. Abbiamo avuto al massimo uno stadio mezzo pieno, ma solo in certe occasioni. Comunque, tutta la gente spinge per fare un tifo importante e questa è una cosa che ha fatto la differenza". Il friulano aggiunge in vista della finale -"Per il Palermo il Barbera è una doppia medaglia: la squadra si è già abituata a questo pubblico, ed il Padova potrà soffrire questo stadio. Non è scritto niente, ma il Palermo ha un leggero vantaggio".

Su Brunori - "Ha tutto per sfondare in Serie B. Lui è una prima punta con il fisico da seconda, che va servito con palla a terra, lui stesso si è reso conto di poter fare grandi cose anche nel campionato cadetto, magari anche con la maglia del Palermo".