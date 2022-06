PALERMO-PADOVA, CAMBIA L’ORARIO: MATCH IN DIRETTA SU RAI 2

Domenica 12 giugno andrà in scena al "Renzo Barbera" la finale di ritorno dei playoff di Serie C fra Padova e Palermo

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha annunciato lo spostamento di orario della finale di ritorno dei playoff di Serie C. Palermo-Padova, dunque, andrà in scena domenica 12 giugno alle ore 21:15 (originariamente era in programma alle ore 21:00) allo Stadio "Renzo Barbera". La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, oltre che su Sky e su Eleven Sports.