Palermo-Padova, Amauri: “Il Barbera esploderà di amore, piazza merita la Serie A”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante del Palermo in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C

Cinque giorni e andrà in scena l'ultimo atto dei playoff di Serie C . Domenica 12 giugno, alle ore 21:15, è in programma allo Stadio "Renzo Barbera" la finale di ritorno fra Palermo e Padova . La corsa alla Serie B si deciderà, dunque, negli ultimi 90 minuti in casa dopo la vittoria per 1-0 conquistata lo scorso weekend allo Stadio "Euganeo" grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Roberto Floriano .

Intervistato ai microfoni de "La Repubblica" (edizione Palermo), anche l'ex attaccante del PalermoAmauri si è espresso in vista della finalissima. "Una città così non può stare fuori dal palcoscenico più importante che è la serie A. Una meravigliosa piazza che merita di tornare nell’élite: un tifo sfrenato e un cuore pulsante rosanero spingono la squadra oltre ogni ostacolo. Ancora un gradino e siamo in B. Ho giocato nel Barbera pieno e so come ci si sente. In campo vedremo giganti. Lo spettacolo è assicurato, lo stadio esploderà di amore", le sue parole.