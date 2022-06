Palermo-Padova, altri mille biglietti venduti in un’ora ma non sarà record…

Esauriti anche gli ulteriori tagliandi messi in vendita dalla società rosanero la finale dei playoff di Serie C contro il Padova

Come anticipato nella giornata di ieri dal Palermo Calcio, a partire da oggi alle 13 è partita la vendita degli ulteriori biglietti a visibilità ridotta per la finale dei playoff di Serie C tra i rosanero e il Padova. Nonostante i nuovi disagi registrati sul circuito di Vivaticket, sono stati venduti altri mille tagliandi messi a disposizione dalla società.