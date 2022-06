Palermo-Padova 1-0, Baldini: “Hanno vinto i palermitana oggi. Le parole di Odjer…”

Le dichiarazioni del tecnico rosanero, Silvio Baldini in seguito alla vittoria del Palermo sul Padova nella finale playoff di Serie C

Il Palermo conquista la Serie B, in seguito alla vittoria dei rosanero ai danni del Padova. Decisiva la rete di Matteo Brunori dal dischetto, oltre alla vittoria nella gara d'andata firmata Roberto Floriano. Un doppio successo che lancia in cadetteria il club siciliano dopo tanti anni di assenza. Autore di questa gloriosa cavalcata, Silvio Baldini tecnico della squadra di Viale del Fante, dal 24 dicembre 2021. Dopo questa importante vittoria l'ex Carrerese si è espresso ai microfoni della RAI:

"Più che artefice io sono un veicolo di questo gruppo, come ho detto ieri sera ai tifosi. Quando mi hanno chiamato per la panchina rosanero ero sicuro che sarebbe finita così. Io ho detto ai ragazzi che imparano a capire che l'allenamento è un mezzo per esprimersi. Io ero pronto anche ad un brutto scherzo stasera. Hanno vinto i palermitani stasera! Odjer mi ha detto parole bellissime e per me è il massimo"