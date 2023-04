Palermo, out Elia e Di Mariano: sulla fascia destra resta solo Valente

Eugenio Corini potrà contare solo su Valente sul binario destro per questo finale di stagione. L'ex esterno della Carrarese ha dimostrato di possedere gamba, fiato, corsa e capacità per svolgere al meglio il ruolo nel 3-5-2 elastico proposto dal Genio. "Il 31enne, al suo primo campionato di Serie B , (...) si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, togliendosi anche la soddisfazione di indossare anche la fascia da capitano", si legge sul Gds.

Tre gol e cinque assist in questo campionato per Valente che dovrà fare uno sforzo in più in questo finale di stagione per garantire corsa e imprevedibilità sulla corsia di destra del Palermo di Corini.