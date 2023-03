Palermo, otto partite rimaste nella regular season: fattore “Barbera” sarà decisivo

Delle otto gare rimaste, la metà si giocheranno in casa per il Palermo

"Il Palermo e l’effetto Barbera, c’è un’arma in più per i play-off".Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla roboante vittoria del Palermo contro il Modena per 5-2 nel trentesimo turno di Serie B e lancia uno sguardo verso il minitorneo al termine della regular season del campionato cadetto.

La formazione di Eugenio Corini è stata spinta contro i "canarini" da una splendida cornice di pubblico, con oltre ventiduemila spettatori presenti al "Renzo Barbera". Il quotidiano ricorda come al Palermo restino ancora otto partite, di quelle certe, da disputare per ottenere un piazzamento alla zona playoff, ponendosi come obiettivo minimo quello dei dodici punti, idealisticamente vincendone dunque la metà. Con oltre ventimila presenti sugli spalti, i rosa sono riusciti a battere Perugia, Genoa, Reggina e Modena. Restano solamente quattro gare casalinghe, contro Cosenza, Benevento, Spal e Brescia: tutte formazioni in lotta per il mantenimento della categoria. In questa pausa dei massimi campionati italiani sarà di fondamentale importanza recuperare il prima possibile il proprio capitano e bomber Matteo Brunori, assente per la prima volta da quando indossa la maglia rosanero in occasione del già citato match contro il Modena.

Il Palermo vuole rientrare nella corsa playoff per cercare di emulare la cavalcata trionfale che aveva visto i ragazzi di Silvio Baldini eliminare in scioltezza quasi ogni compagine avversaria per arrivare alla promozione in cadetteria.