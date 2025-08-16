Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Italia 1, prima del match contro la Cremonese, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.
Le parole
Palermo, Osti: “Mancano 2 settimane alla fine del mercato, cercheremo di colmare le nostre lacune”
Il direttore sportivo dei rosanero ha rilasciato qualche dichiarazione prima del match contro la Cremonese, in programma alle 21:15
"Abbiamo preso Inzaghi perché ha dimostrato di essere un allenatore vincente di categoria, e speriamo possa portare tutto il suo entusiasmo, che è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. I tifosi sono tornati a sostenerci e adesso tocca a noi fare il massimo per portarli dalla nostra parte. Ci sono ancora due settimane di mercato: qualcosa ci manca, in particolare un portiere, e cercheremo di colmare queste lacune.
Chi fa questo lavoro deve mettere in preventivo la pressione: fa parte del calcio. Mi auguro che questa pressione si trasformi in energia positiva".
