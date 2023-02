Palermo, oro in panchina: da Verre e Tutino a Broh e Graves, opzioni top per Corini

Ampliare gamma e varietà di soluzioni per Corini in seno alla rosa, alzare il livello di qualità e competitività della squadra. Il Palermo si era prefissato obiettivi piuttosto chiari in vista della sessione invernale di calciomercato e, stando alle prestazioni vittoriose contro Ascoli e Reggina, pare averli centrati brillantemente. Al Del Duca ed al cospetto della forte compagine di Pippo Inzaghi, Come sottolineato dall'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo", Corini ha avuto ulteriori conferme in merito allo spessore dei nuovi arrivati e non solo, avendo avuto modo di usufruire dell'apporto prezioso di elementi di grande qualità subentrati dalla panchina. Superfluo rimarcare la grande caratura, in termini di cifra tecnica, esperienza e personalità, di un centrocampista del lignaggio di Valerio Verre. Lusso per la categoria che ha già mostrato in un frangente ridotto di match ad Ascoli quanto può incidere nell'economia del gioco di questa squadra, ribadendo con ancora più forza il concetto nel secondo tempo disputato al Barbera contro la Reggina. Lucidità e sapienza nella gestione del possesso e nella distribuzione della manovra, limpidezza e verticalità all'impostazione del gioco, perfetta gestione della sfera che è valsa anche il secondo giallo con conseguente espulsione a Mayer.