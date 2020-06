Palermo, Orlando sulla concessione dello stadio: “Da amministratori e tifosi vogliamo soltanto una cosa”

Sulle ultime delicate vicende legate alla concessione dello stadio “Renzo Barbera” alla SSD Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza, intervengono, con una nota congiunta, il Sindaco, Leoluca Orlando e gli assessori al Bilancio, Roberto D’Agostino, e allo Sport, Paolo Petralia Camassa.

“Ovviamente come tutti, da amministratori e da tifosi – afferma il sindaco – contiamo sul fatto che la situazione si chiarisca al più presto anche perché di fondamentale importanza per il prosieguo della risalita del calcio palermitano verso le serie superiori. L’Amministrazione ed il Consiglio comunale credo abbiano l’unico obiettivo di garantire l’utilizzo dello stadio nel modo più corretto, come parte del più ampio impegno per il calcio e lo sport d’eccellenza nella nostra città”.