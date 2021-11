Palermo, orgoglio rosanero: sono sei i convocati nell’Italia U15

I sei convocati rosanero fanno del Palermo il club italiano con più convocazioni nella categoria

Il Palermo si congratula con i calciatori della squadra Under 15 Nazionale rosanero Daniele Mondello, Samuele Mulè, Davide Rosciglione, Simone Pipitone, Cristian Vaccaro e Vincenzo Visconti per la convocazione nella Selezione sud della Nazionale Italiana Under 15. I sei convocati rosanero fanno del Palermo il club italiano con più convocazioni nella categoria. I giocatori saranno a disposizione del mister Massimiliano Favo dal 24 novembre. Un altro traguardo raggiunto per il settore giovanile rosanero sotto la direzione tecnica di Leandro Rinaudo.