Palermo, ora si corre: tre uomini in crescita e il mercato da sfruttare

"Non avrà chiuso col botto, ma l'ha fatto migliorando se stesso. E tutto questo lascia ben sperare in vista del girone di ritorno, nel quale la sensazione è che prenderà vita un altro campionato che non sarà tanto figlio del girone d'andata, visto il grande equilibrio che regna in questa Serie B", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori in casa Palermo.