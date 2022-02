Palermo, ora il ciclo-verità: l’effetto “Barbera” per svoltare. Le avversarie…

Juve Stabia, Foggia, Turris e Virtus Francavilla le prossime avversarie in campionato del Palermo

"Palermo, arriva un ciclo verità. L'effetto 'Barbera' per svoltare". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui prossimi impegni ufficiali del Palermo. Altre tre gare in sette giorni. Sabato 12 febbraio, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Juve Stabia. Poi, la sfida contro il Foggia (in trasferta) e la Turris (in casa). Tre dirette concorrenti nella lotta play-off del Girone C. "Tre partite che il Palermo dovrà cercare di non sbagliare per cancellare il recente periodo negativo e rilanciare le proprie ambizioni per il secondo posto in classifica che attualmente dista appena quattro lunghezze. D’altronde le avversarie che affronteranno i rosa hanno avuto un andamento tutt’altro che solido", si legge.

Nel dettaglio, di recente, la Juve Stabia ha battuto il Latina dopo la sconfitta rimediata contro l'Avellino. Un rendimento simile a quello del Palermo: positivo in casa, negativo in trasferta. I campani, infatti, hanno collezionato soltanto dieci punti lontano dal "Menti", mentre l'ultima vittoria esterna risale al 29 settembre 2021. Poi sei sconfitte e due pareggi, contro Catanzaro e Campobasso. Fra Juve Stabia e Palermo all'andata finì 0-0; l'anno scorso, invece, le Vespe riuscirono a battere i siciliani al "Barbera" per 4-2.

Martedì 15 febbraio, alle ore 18, il Palermo affronterà allo "Zaccheria" la squadra di Zeman, che sta attraversando un periodo tutt'altro che brillante. Ancora zero vittorie nel 2022, tre pareggi nelle ultime tre partite. I rosanero dovranno provare a conquistare i tre punti come all'andata, ma a Foggia non vincono dal 2018. Infine, sabato 19 febbraio, alle ore 17:30, al "Barbera" arriverà la Turris, che all'andata ha travolto il Palermo per 3-0. Ma è reduce da due sconfitte di fila contro Catania e Monopoli, da cui ha incassato cinque gol.

Febbraio si chiuderà, poi, in trasferta contro la Virtus Francavilla, che occupa attualmente il secondo posto in classifica. "In questo periodo si conoscerà realmente la forza del Palermo di Baldini", con i rosa che "dovranno cercare di sfruttare in ogni modo l'effetto 'Barbera' nei prossimi due match casalinghi", conclude il noto quotidiano. Lì dove il Palermo ha conquistato ventotto dei 39 punti, senza mai perdere.