Palermo, ora è ufficiale: depositato il contratto di Ranocchia. E l’indizio social…

Se la società non ha ancora annunciato il trasferimento di Ranocchia alla corte di Eugenio Corini a titolo definitivo dalla Juventus, il contratto è stato ufficialmente depositato in Lega B. L'ex Vicenza, in prestito all’Empoli in Serie A in questa prima parte di stagione, ha già ultimando le rituali visite mediche e dovrebbe già essere arrivato nel capoluogo siciliano. Inoltre, pochi istanti fa, lo stesso club ha pubblicato un indizio social relativo all'arrivo dello stesso calciatore in quel di Palermo. Di seguito, il post in questione: