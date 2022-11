Palermo, ora Corini in discussione: confronto tra staff e dirigenza, il suo futuro…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione estremamente delicata in casa Palermo. Rendimento deludente sotto il profilo prestazionale, profondamente deficitario anche sul piano squisitamente numerico. La squadra fa fatica a trovare identità tattica definita ed impianto di gioco efficace, mostrando affanno, criticità e lacune in entrambe le fasi. Pur nella consapevolezza di dover assemblare una rosa estremamente rinnovata, con annessi dazi da pagare in termini di tempo, equilibri e sincronismi, numeri e percorso della compagine di Corini legittimano più di una preoccupazione. Al netto degli episodi poco fortunati, i due rigori consecutivi falliti da Brunori ed il gol annullato a Bettella contro il Venezia, le sette sconfitte maturate nelle quattordici gare disputate sono oggettivamente troppe. Compattezza, intensità e solidità alla base dei quattro risultati utili consecutivi avevano forse illuso. Quei timidi progressi sul piano dell'applicazione e dell'atteggiamento non hanno avuto seguito né evoluzione alcuna. Anzi, il Palermo ha steccato clamorosamente sue gare alla portata contro dirette concorrenti per la permanenza in categoria. Ieri si è svolta una call tra staff tecnico e dirigenziale per analizzare minuziosamente le criticità del momento e provare a coniare possibili soluzioni per invertire il trend. C'è un massiccio movimento d'opinione tra i tifosi che auspica un cambio di guida tecnica, reputando la gestione di Corini fin qui inadeguata. Il modus operandi del City Football Group è ormai noto, non sono previste forme di interventismo trancianti e di pancia, figlie dei singoli risultati, ma valutazioni e riflessioni più profonde e ad ampio respiro. Il calendario incalzante, con le sfide contro Benevento, Como e Spal a stretto giro di posta, non suggerisce svolte drastiche ed immediate. Tuttavia, al netto di stima e fiducia nell'uomo e nel professionista, è chiaro che gli ultimi risultati stanno ponendo in discussione anche la posizione di Corini. Se non dovesse giungere una risposta sollecita e confortante, in termini di performance e punti conquistati, nelle prossime sfide, l'ipotesi di un cambio di guida tecnica diverrebbe fisiologicamente oggetto di valutazione da parte di management e proprietà. I riferimenti manageriali della holding azionista di maggioranza del Palermo FC, Gardini, Rinaudo e Zavagno, sono chiamati a trovare adeguate e rapide soluzioni per invertire un trend che inizia a farsi molto preoccupante.