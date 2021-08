Palermo, ora caccia al difensore: Somma dice no all’Acr Messina. Lanini si propone?

Il punto sulle trattativa in entrata ed uscita in casa Palermo: si apre la caccia ad un nuovo centrale di difesa

Al momento, dunque, il Palermo ha un solo slot a disposizione nella lista dei 24+1 prevista dal regolamento della Lega Pro. Un posto libero che servirà per ingaggiare un difensore. "Un centrale per completare il reparto arretrato, dove più di ogni altra cosa va risolta la questione relativa agli esuberi", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Negli ultimi giorni, Somma e Crivello hanno ricevuto alcune richieste dalla Serie C, ma non hanno accettato la nuova destinazione. In particolare Somma. Da tempo, sulle tracce dell'ex Brescia vi è il Bari che prima aveva proposto uno scambio con Perrotta e poi con il centrocampista Lollo. Nulla di fatto. Somma è finito anche nel mirino dell'Acr Messina, ma spera in una chiamata dalla Serie B. Messina che avrebbe sondato anche il terreno per Crivello.