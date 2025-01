Palermo, operazione perfettamente riuscita per Di Mariano: il post del numero 7

Francesco Di Mariano si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio sinistro. l’operazione è perfettamente riuscita, con l'esterno palermitano che inizierà nel breve la riabilitazione.

Lo stesso attaccante ha commentato la buona riuscita dell'intervento tramite un post su instagram, che ha reso pubblica la sua determinazione per tornare entro la fine della stagione a disposizione del mister. Tanti messaggi d'affetto, sia dai propri compagni che dai tifosi, in uno dei momenti più complicati della carriera del numero 7 in Sicilia.