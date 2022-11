Palermo, operazione filotto: Corini vuole altri tre punti a Cosenza prima della pausa

Due pareggi casalinghi contro Pisa e Cittadella che hanno lasciato l'amaro in bocca ai rosa ma che hanno apparecchiato la tavola per il doppio successo consecutivo contro Modena e Parma . La parola d'ordine del mister Eugenio Corini in questo momento è "continuità", per dare valore al percorso tanto sottolineato nelle conferenze stampa. Il prossimo impegno dei siciliani è contro il Cosenza allo Stadio Comunale San Vito "Gigi Marulla", contro una squadra reduce da cinque sconfitte consecutive.

Il Palermo torna dunque in Calabria dopo quel tracollo contro la Reggina di Filippo Inzaghi, stavolta contro una diretta concorrente per il mantenimento della categoria. Il Cosenza, nelle ultime tre stagioni, ha raggiunto l'obiettivo salvezza solamente in extremis, ricordando l'annata passata in cui i "lupi" hanno vinto i play-out contro il Vicenza allenato dell'ex Catania Francesco Baldini. Dopo questo incontro, i turni di campionato saranno sospesi per la sosta, mentre il Palermo dovrà preparare tanti scontri diretti con altre squadre affamate di punti per uscire dalla zona rossa: Venezia, Benevento e Como.