Palermo, oltre a Pecchia si pensa anche a Filippo Inzaghi per il dopo Dionisi

Secondo quanto appreso da "TMW", nonostante la promozione ormai imminente del suo Pisa in Serie A, la permanenza di Filippo Inzaghi sulla panchina nerazzurra non sarebbe ancora certa. Il Palermo, oltre a Fabio Pecchia, starebbe valutando anche lui come possibile allenatore per la prossima stagione. Su Inzaghi ci sarebbe anche l'interesse della Salernitana.