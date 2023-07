PALERMO, OLD WILD WEST NUOVO MAIN SPONSOR DEL CLUB. GARDINI:”SIAMO ORGOGLIOSI”

"È Old Wild West il nuovo main sponsor sulla maglia del Palermo FC: il brand della celebre burgers & steak house italiana, che fa parte del gruppo Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione Spa, accompagnerà la prima squadra rosanero in tutte le gare dei prossimi due anni, fino a giugno 2025. Old Wild West è un format di successo che conta 251 locali tra l’Italia e l’estero e occupa complessivamente quasi 3.000 addetti. Offre ai clienti un’esperienza di gusto e divertimento a pranzo e a cena, in compagnia e in famiglia, in un’ambientazione western fortemente coinvolgente e sempre riconoscibile ma mai uguale a se stessa. Il brand, che nel 2022 ha festeggiato 20 anni, ha vinto per 7 volte il premio “Retailer of the Year” come miglior insegna italiana della ristorazione servita ed è stato nominato dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali come migliore catena Ristorazione & Food. È la prima volta che Old Wild West si impegna in una sponsorizzazione di alto livello nel mondo del calcio".