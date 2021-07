Palermo, ok per Massolo: il portiere domani in città, visite e firma. I dettagli

Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, mette a segno la seconda operazione in entrata della sessione estiva di calciomercato: Samuele Massolo sarà domani in città per visite mediche e firma sul contratto che lo legherà al club...

⚽️

Il Palermo blinda la porta in vista della stagione calcistica 2021-2022.

Samuele Massolo, estremo difensore classe 1996, formatosi calcisticamente nel settore giovanile della Sampdoria, sta per diventare un nuovo tesserato del club rosanero. Insieme al confermatissimo Alberto Pelagotti, l'ex Fermana e Sambenedettese comporrà un tandem di portieri esperti e dal comprovato affidamento, in termini di qualità e continuità di rendimento, in seno alla rosa guidata da Giacomo Filippi. Decisivo ai fini del buon esito dell'operazione proprio il rapporto di stima e fiducia, umana e tecnca, che intercorre tra il tecnico del Palermo e il ragazzo nato a La Spezia, un feeling professionale nato nell'ambito dell'esperienza comune vissuta con la Virtus Entella.

Secondo indiscrezioni raccolte da Mediagol.it, Massolo arriverà in città nella mattinata di domani per svolgere le rituali visite mediche ed apporre la firma su un contratto biennale che lo legherà al club di proprietà di Hera Hora fino al giugno 2023. Una volta ultimato il consueto iter burocratico che prelude al tesseramento, il portiere diventerà ufficialmente il secondo acquisto dell'attuale sessione estiva di calciomercato definito dal direttore sportivo, Renzo Castagnini, dopo quello dell'esterno sinistro francese, Maxime Giron, svincolatosi qualche giorno fa dal Bisceglie.