Palermo: ok del Comune di Torretta per la costruzione del centro sportivo

Nuovo passo in avanti per quanto riguarda la realizzazione del nuovo Centro Sportivo del Palermo, che sorgerà a Torretta

"Con determinazione n. 155 del 29/9/2021 il Comune di Torretta ha preso atto dei verbali del 04/09/2021 e del 24/09/2021 relativi alla sedute della Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona, per l’acquisizione dei pareri finalizzati all’approvazione del progetto esecutivo per la “Realizzazione del Centro Sportivo della Società calcistica Palermo FC”.