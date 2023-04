Palermo, ok al concerto di Vasco Rossi al Barbera: restano nodi rinnovo e convenzione

Il Comune di Palermo ha dato il via libera per la realizzazione dei concerti di Vasco Rossi allo stadio 'Renzo Barbera'

Cresce l'attesa per i circa 70mila fan che hanno già acquistato il proprio tagliando per assistere al concerto di Vasco Rossi al Renzo Barbera di Palermo . Il 22 e il 23 giugno sono le due date del tour della star italiana nell'impianto di viale del Fante.

L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" mette in luce il via libera dato dal Comune del capoluogo siciliano per la realizzazione delle due date evento. Inoltre, affrontando il tema riguardante il nodo concessione per lo stadio. Queste le parole di soddisfazione dell'assessore al Patrimonio, Andrea Mineo: "«Abbiamo sempre lavorato con grande serenità e sintonia». Oltre al concerto di Vasco Rossi, le attenzioni andranno messe sul rinnovo dello stadio 'Renzo Barbera', e con esso anche la convenzione che lega l’’amministrazione alla società che gestisce la squadra.