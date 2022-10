Palermo, oggi via ai lavori per il nuovo centro sportivo di Torretta

Nella prima fase, sorgeranno i due campi da gioco regolamentari, uno in sintetico ed uno in erba naturale. Tuttavia, "quelli sul terreno di via Aldo Moro non sono i soli lavori in pro gramma in questi giorni. La prossima settimana riaprirà infatti il cantiere per il terzo campo atteso nei prossimi mesi, quello di proprietà del Comune di Torretta, affidato in gestione per cinque anni (con opzione per un ulteriore quinquennio) alla società di viale del Fante", si legge. Un campo in erba sintetica che verrà utilizzato principalmente dalla formazione Primavera.