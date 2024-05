Palermo: oggi tutti in campo, poi i saluti. Il primo rinforzo può essere Peda

Il primo rinforzo del Palermo per l'annata 2024/2025 potrebbe essere Patryk Peda. Acquistato lo scorso gennaio, nel corso della sessione invernale di calciomercato, il giovane difensore polacco è rimasto in prestito alla Spal in Serie C per crescere, dimostrando "notevoli capacità difensive e contributo offensivo", siglando tre reti e un assist in ventitré presenze. E adesso "sembra pronto per far parte del progetto del Palermo in Serie B", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".