Palermo, oggi test contro il Bra di un ex amatissimo

Il Palermo, questo pomeriggio, disputerà un'amichevole contro il Bra, il cui direttore tecnico è un ex molto amato dai tifosi rosanero

⚽️ 27 luglio 2025 (modifica il 27 luglio 2025 | 06:46)

Di Giuseppe Donato

Nella giornata odierna alle ore 17:30, il Palermo disputerà la sua quarta amichevole del ritiro in Valle d'Aosta, contro il Bra. La compagine allenata da Filippo Inzaghi ha conquistato la vittoria nei primi 3 test, segnando in totale 18 reti e subendo una sola rete: dal Paradiso FC. Nell'ultima sfida, giocata giovedì contro la Nuova Sondrio, terminata 4-0 grazie alle reti di Pierozzi, Ceccaroni, Brunori e Corona, i rosanero hanno mantenuto il possesso palla per l'intero match, non rischiando praticamente in nessuna occasione. Si sono notati già dei miglioramenti rispetto alle ultime prestazioni, in cui il Palermo, nonostante le vittorie di largo margine, ha sofferto in qualche frangente di gara. La formazione siciliana cercherà, dunque, di proseguire su questa buona strada tracciata dall'allenatore ex Reggina e dal suo "pressing".

Il Bra cercherà di riscattare la sconfitta subita per 5-0 contro il Pisa nella prima uscita, seppur non ufficiale, stagionale. La compagine piemontese si sta preparando al campionato di Serie C, il primo dal 2014, con l'entusiasmo alle stelle. In dirigenza spicca la figura di Stefano Sorrentino, nominato nel ruolo di direttore tecnico, lo scorso 14 luglio. L'ex Palermo, sebbene non abbia una particolare esperienza in quel preciso ruolo dirigenziale, porterà al Bra il bagaglio accumulato durante la sua carriera da calciatore, che potrebbe essere importante per guidare la formazione allenata da Fabio Nisticò alla salvezza.

Il Palermo incontra per la seconda volta consecutiva un ex a Chatillon, dopo la Nuova Sondrio di Marco Amelia, è il turno del Bra di Stefano Sorrentino. Quest'ultimo è celebrato dai sostenitori palermitani come "gli occhi della tigre", per la sua capacità di trasmettere coraggio, determinazione, e leadership solamente da un suo sguardo. Riferimento anche alla celebre canzone "Eye of the Tiger" ,colonna sonora di Rocky III, simbolo di un uomo che non molla mai, proprio come l'ex numero 1. Con il Palermo ha disputato 117 presenze, conquistando una promozione in Serie A nel 2014 e una salvezza all'ultima giornata nel 2016. Poche annate, ma Stefano è entrato nel cuore di ogni tifoso rosanero.