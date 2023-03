Palermo, oggi Nedelcearu in campo con la Nazionale: la Romania sfiderà l’Andorra

Ionut Nedelcearu scenderà in campo questa sera. Alle ore 20:45, all'Estadi Nacional, la Romania affronterà in trasferta l'Andorra nel match valevole per la qualificazione ai prossimi Europei in programma in Germania nel 2024. La nazionale andorriana, che non parte con il favore del pronostico, proverà a sfruttare il "fattore casa" per battere per la prima volta Nedelcearu e compagni. I precedenti tra le due compagini sono stati solamente due, ma in entrambe le occasioni la Romania ha ottenuto un rotondo e netto successo per 4-0.