Palermo, oggi l’open day rosanero per celebrare i 123 anni di storia del club

Il Palermo, in occasione dell'anniversario della fondazione della società, ha indetto un'iniziativa per i suoi tifosi che si svolgerà oggi.

Una giornata non come le altre per il Palermo F.C.. La società venne fondata ben 123 anni fa e proprio per ricorrere a questa data il club ha deciso di proporre un'iniziativa per tutti i tifosi. Questo mercoledì, il "Renzo Barbera" aprirà le porte ai tifosi per uno speciale Open Day Rosanero: visite speciali gratuite al Palermo Museum e alle aree normalmente chiuse al pubblico: spogliatoi, area interviste, tunnel, sala stampa, panchine a bordo campo e tanto altro.