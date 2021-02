Palermo, oggi l’assemblea dei soci per risanare i conti: i dettagli

Oggi pomeriggio si riunirà l’assemblea straordinaria dei soci del Palermo FC, dunque Hera Hora e Amici Rosanero.

Il club di viale del Fante ha convocato l’assemblea per l’approvazione della semestrale e per ripianare le perdite. Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, all’ordine del giorno è previsto l’esame della situazione patrimoniale della società rosanero al 31 dicembre scorso, con conseguente approvazione del bilancio intermedio. “Un bilancio in rosso, motivo per cui la società ha deciso di intervenire per far fronte alle perdite”, si legge.

Ragion per cui, nel corso dell’assemblea, si discuterà in merito alla riduzione del capitale sociale per un importo pari alle perdite sulle quali pesa anche il risultato negativo del bilancio chiuso al 30 giugno 2020, con un rosso pari a 1.130.599 euro da ripianare. Simultaneamente, è attesa la ricostituzione, l’aumento e la sottoscrizione dello stesso, che attualmente è pari a 6,835 milioni di euro e dopo l’assemblea, in caso di approvazione, verrà portato a 10.750.826 euro.

“Nella riunione di oggi verrà discussa anche la rideterminazione del valore nominale delle azioni del club rosanero e la modifica del quarto articolo dello statuto sociale. Nelle scorse settimane, i soci di Hera Hora hanno effettuato un versamento di capitale, che servirà per sostenere l’aumento di capitale del Palermo a seguito del ripianamento delle perdite”, conclude il noto quotidiano.