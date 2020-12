Palermo, oggi la ripresa: Almici no stop, ecco quando torna. In difesa tre dubbi

Il Palermo torna ad allenarsi.

Dopo il classico “rompete le righe” alla luce della sosta natalizia, gli uomini di Roberto Boscaglia oggi pomeriggio inizieranno la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Cavese, in programma il prossimo 9 gennaio in trasferta.

Chi non si è fermato per recuperare il prima possibile dall’infortunio al ginocchio sinistro è Almici. L’esperto esterno classe 1993, costretto ai box, è tornato a correre, ma ci vorrà ancora del tempo per rivederlo in campo. “Verosimilmente, ci vorrà tutto gennaio per completare la riabilitazione”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Ma non solo; restano da monitorare, infatti, i problemi muscolari dei centrali Lancini e Marconi, usciti anzitempo dal rettangolo verde di gioco in occasione della sfida contro il Bari di Gaetano Auteri, e dell’esterno Corrado.