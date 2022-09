Palermo, oggi il test: Corini affila… il tridente. Nottingham Forest decimato

Il tecnico del Palermo chiede maggiore intesa nel reparto offensivo

Mediagol ⚽️

"Corini affila... le punte del tridente". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Oggi alle ore 15:00 locali (16:00 italiane), la squadra di Eugenio Corini scenderà in campo con il Nottingham Forest per un allenamento congiunto "dal sapore di amichevole non ufficiale, utile a Corini per provare diverse alternative", si legge.

Se la conferma del 4-3-3 non è in discussione, Corini mischierà le carte in difesa e a centrocampo. Alla luce delle assenze di Nedelcearu e Saric, impegnati oggi con le rispettive Nazionali. I due, con ogni probabilità, saranno sostituiti oggi da Lancini e Damiani. Confermato anche il tridente offensivo: Brunori con Elia e Di Mariano sulle fasce, provati insieme in tutte le sedute svolte fin qui all'Etihad Campus di Manchester. Con il tecnico di Bagnolo Mella che "ha necessità di rendere gli automatismi offensivi più immediati. [...] la soluzione è quella di farli scendere in campo quante più volte possibile nello stesso schieramento, in modo che la conoscenza fra i tre diventi un'arma in più per i rosanero".

Per il test col Nottingham, inoltre, Corini avrà a disposizione anche Valente, tornato a lavorare con il gruppo. Ancora indisponibili Accardi, Broh e Peretti, che hanno svolto un lavoro differenziato.

Anche il Forest non sarà al gran completo. Sono, infatti, dodici i calciatori della prima squadra assenti per via delle convocazioni in Nazionale: out il portiere Henderson, i tre gallesi Johnson, Williams ed Hennessey, lo scozzese McKenna, l'ex Atalanta Freuler, il brasiliano Renan Lodi, il nigeriano Awoniyi, i senegalesi Nikhaté e Kouyaté, gli ivoriani Boly e Aurier, oltre a Gibbs-White e Dennis per infortunio.