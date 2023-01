Palermo, oggi il ritiro a Roma: l’elenco dei convocati di mister Eugenio Corini

Da oggi il Palermo di Eugenio Corini torna al lavoro. Si riparte dal mini ritiro in programma a Roma, presso il “Giulio Onesti”, all’Acqua Acetosa. Presso il Centro di preparazione olimpica del Coni, la squadra di Eugenio Corini sarà al lavoro fino a sabato, per poi fare rientro in sede.

Atteso a breve Renzo Orihuela che è partito domenica dall’Uruguay e ieri ha fatto scalo a Madrid. Il difensore uruguayano dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito prima dell'ufficialità. Tra i 27 convocati di Corini anche 3 Primavera: il terzino sinistro Simone Salomone, la mezzala Emanuele Garofalo e l'esterno offensivo Samuele Lo Coco. completamente recuperati Nicola Valente e Claudio Gomes (entrambi out a Brescia), mentre Leo Stulac, proseguirà il lavoro con i fisioterapisti in seguito a seguito di una lesione distrattiva alla coscia destra. Con ogni probabilità lo sloveno tornerà arruolabile per la prima in casa del nuovo anno, la partita col Bari, anticipo della seconda di ritorno, venerdì 20 in notturna. Corini, però, spera di recuperarlo già per il primo impegno del nuovo anno contro il Perugia.