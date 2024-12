Palermo, oggi Dionisi in conferenza stampa

Giovedì 19 dicembre interverrà in conferenza stampa Dionisi, in vista della sfida contro il Sassuolo

Terminato il ritiro dei rosanero ieri pomeriggio dopo una settimana dall'inizio. Domani avverrà la classica preparazione in vista della sfida contro il Sassuolo. Il tecnico rosanero interverrà in conferenza stampa oggi 19 dicembre, al Palermo CFA. Venerdì i rosanero si trasferiranno in emilia per la sfida di sabato 21 dicembre.