Palermo, oggi Dionisi in conferenza stampa

Oggi 15 febbraio il tecnico rosanero parlerà in conferenza stampa

Dopo la cocente rimonta subita contro lo Spezia, il Palermo si prepara ad affrontare il Mantova, con il solo obiettivo di vincere per raddrizzare una classifica molto al di sotto delle aspettative stagionali. Intanto, oggi il tecnico Dionisi parlerà in conferenza stampa in vista alla vigilia della sfida contro la squadra di Possanzini.