Terminata la sosta, ricomincia il campionato. I rosanero si preparano ad affrontare il Modena, in cerca di punti fondamentali per la rincorsa ai play-off. In vista del match contro i canarini il tecnico Dionisi interverrà in conferenza stampa oggi 11 gennaio, al Palermo CFA.