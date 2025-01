Palermo, oggi comincia il calciomercato invernale: le date

Oggi, giovedì 2 gennaio, cominicia il calciomercato di riparazione. Un momento di opportunità per ogni squadra per potersi rinforzare, nonostante le non poche difficoltà a imbastire trattative. Il Palermo non è esente ma, al contrario, avrà molto da fare per rialzarsi dopo un inizio deludente e anonimo. Il mercato di riparazione in Italia terminerà lunedì 3 febbraio.