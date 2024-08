Palermo, oggi allenamento a porte aperte: al “Barbera” più di 6mila tifosi

In occasione di uno speciale allenamento a porte aperte allo stadio "Renzo Barbera", il Palermo torna ad abbracciare i propri tifosi per la prima volta in questa stagione, dopo il ritiro estivo e i primi impegni ufficiali in trasferta. L’appuntamento è fissato per la giornata di oggi, alle ore 18:30, mentre i cancelli saranno aperti a partire dalle 17:00. Per l’occasione sarà aperta l’intera Curva Nord. La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione del proprio posto nell’apposita sezione Vivaticket. I biglietti sono stati disponibili fino alle ore 19:00 di ieri, martedì 20 agosto. "Oggi allenamento allo stadio, saremo più di 6000. Ci vediamo più tardi", ha scritto il club rosanero sui propri canali social.