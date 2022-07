Palermo: oggi a Marineo la prima amichevole. Salta la visita a Manchester? Le ultime

Prima amichevole stagionale per gli uomini di Silvio Baldini . Oggi, domenica 17 luglio alle ore 18:30, presso il campo comunale di Marineo, il Palermo affronterà l' ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio . La gara, che sarà trasmessa in live streaming sui canali ufficiali del Palermo FC (diretta testuale anche su Mediagol.it ), si svolgerà a porte chiuse.

Intanto, la squadra prosegue la sua preparazione precampionato in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro la Reggiana (in programma domenica 31 luglio al "Renzo Barbera"). Doppia seduta anche nella giornata di ieri per i rosanero, con Andrea Accardi e Samuele Damiani che hanno svolto un lavoro differenziato e che salteranno, dunque, l'amichevole di Marineo. Così come Matteo Brunori che, in attesa dell'ufficialità, potrebbe aggregarsi al resto del gruppo già nella giornata di domani.