Palermo, Odogwu gela i rosa: Corini e la squadra sbagliano tutto

Titola così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” che punta i riflettori sulla brutta sconfitta maturata dal Palermo contro il Sudtirol, nella sfida andata in scena ieri pomeriggio al "Barbera", valida per la settima giornata di Serie B. Un risultato amaro, deciso da una papera di Mirko Pigliacelli che ha portato al gol degli atesini dopo appena 20 minuti di gioco.

Sconfitta di certo in aspettata, specie perché arrivata dopo il ritiro dei rosanero a Manchester, che avrebbe dovuto mettere la squadra nelle condizioni di scendere in campo con un piglio del tutto diverso.

"Sbagliate molte scelte individuali sul campo, non efficace il cambio di modulo, anzi i cambi dato che il Palermo ha cercato di rimettersi in piedi prima con 3 sostituzioni nell’intervallo, poi ha tentato il tutto per tutto inserendo giocatori offensivi uno dietro l’altro (nel finale assieme Valente, Di Mariano, Vido, Soleri e Brunori) ma finendo solo per ingolfare gli spazi e smarrire linearità".