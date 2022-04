Palermo, occhio alle diffide: in quattro potrebbero saltare l’esordio ai playoff

Quattro i diffidati tra le fila del Palermo che, dovessero essere ammoniti nell'ultima di campionato contro il Bari, salterebbero l'esordio ai playoff

"Senza derby, non ci sono più occasioni per «ripulirsi» la fedina. Il Palermo ha quattro diffidati e manca una partita all’esordio nei play-off: un giallo nella trasferta di Bari costerebbe lo stop forzato nelle prima gara degli spareggi". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulle quattro diffide che fanno scattare l'allarme in casa Palermo in vista dell'ultima sfida di campionato contro il Bari. Nel match del 'San Nicola', infatti, Brunori, Valente, Accardi e Odjer rischiano - nel caso di un'eventuale ammonizione - di dover saltare l'esordio nella fase playoff. Un pericolo in più per Baldini, che dovrà certamente preparare la sfida anche in relazione ai cartellini sul groppone dei suoi giocatori.

"Il lungo elenco di diffidati, nelle scorse settimane, si è ridotto da sette a quattro nomi: Dall’Oglio ha scontato il turno di stop col Picerno, Giron e Luperini mancheranno invece al 'San Nicola' (...)", prosegue il quotidiano. Brunori e Valente si sono dimostrati essere tasselli inamovibili e fondamentali all'interno dello scacchiere tattico del tecnico toscano. Il bomber in maglia nove non smette di stupire, con il gol segnato a Monopoli che ha aggiunto ulteriore valore e prestigio al suo tabellino stagionale, così come per Valente, vera spina nel fianco delle retroguardie con i suoi inserimenti senza palla e la spiccata imprevedibilità offensiva.

Dopo un periodo di prestazioni altalenanti, Accardi ha dimostrato a Baldini di meritare la titolarità fissa per valori assoluti e tenacia agonistica messa in campo, e per il suo ruolo in campo - rispetto a Brunori e Valente - è il giocatore che rischia di più, in tal senso, la squalifica con vista playoff. Anche Odjer è spesso avvezzo ai cartellini, ma il ridotto minutaggio potrebbe abbassare le probabilità di una sua assenza nel match successivo a quello contro il Bari.