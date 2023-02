Palermo, occhio alla trappola: con la Ternana è vietato sbagliare

"Finito il ciclo di fuoco, inizia il… difficile. Perché è proprio difficile mantenere la migliore concentrazione quando si affronta una squadra che in classifica sta sotto", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul match tra Palermo e Ternana , in programma questa sera al Barbera.

Non è ancora arrivato il tempo di tirare il fiato in casa rosanero con la formazione di Corini che ha dimostrato di essere una squadra solida contro le prime della classe. Sarebbe un errore, però, pensare in discesa il percorso di Brunori e compagni con tutte le partite, da qui alla fine del campionato, che potrebbero rivelarsi una... trappola. "Tanto più se l’avversario è quella Ternana che all’andata impartì una severa lezione al Palermo. Era un altro Palermo, è vero. Ed era anche un’altra Ternana", si legge sul Gds. Il ritorno di Lucarelli sulla panchina umbra è una delle insidie di questa sera.